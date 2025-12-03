Christie’s Müzayede Evi, bu satışın bugüne dek bir Fabergé yumurtasına ödenen en yüksek bedel olduğunu duyurdu. Yeni rekor, 2007’de 11 milyon 800 bin dolara satılan Rothschild yumurtasını geride bıraktı.

Christie’s yetkilileri, Winter Yumurtası’nın bir Fabergé eseri olarak üçüncü kez dünya rekoru kırdığını belirtti.

1917 Rus Devrimi’nin ardından yumurta St. Petersburg’dan Moskova’daki Kremlin Silahhanesi’ne taşındı. 1920’lerde Sovyet hükümeti, çok sayıda sanat eserini gerçek değerinin çok altında fiyatlarla yurtdışına sattı. Bu süreçte Winter Yumurtası, Londra merkezli Wartski tarafından alındı ve 1934’te bir İngiliz koleksiyonere yaklaşık 2 bin dolara satıldı.

1975-1994 arasında kayıp sanılan eser, 1994’te Christie’s tarafından 9 milyon dolara, 2002’de ise 9 milyon 430 bin dolara alıcı buldu. Çar II. Nikolay, 1913’te Paskalya hediyesi olarak annesi Düşes Maria Feodorovna için bu muhteşem yumurtayı sipariş etmişti.

Fabergé’nin en görkemli imparatorluk yumurtalarından biri kabul edilen Winter Yumurtası’nın içi buz desenli kaya kristalinden, dışı ise elmaslarla işlenmiş platin kar taneleriyle kaplı.

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında yaşamış Peter Carl Fabergé, Rusya’nın en büyük mücevher ustası olarak tanınır. Onun imparatorluk için yaptığı eserler bugün Rus, Danimarka ve İngiliz kraliyet ailelerinin özel koleksiyonlarında yer alıyor.

Winter (Kış) Fabergé Yumurtası, Rus İmparatorluk ailesi için yapılan 50 adet özel Fabergé yumurtasından biri ve en görkemlisi olarak kabul edilen eserdir.1913 yılında son Rus Çarı II. Nikolay tarafından, annesi İmparatoriçe Mariya Fyodorovna’ya (Danimarka prensesi Düşes Maria Feodorovna) Paskalya hediyesi olarak sipariş edildi. Fabergé’nin genç tasarımcısı Alma Pihl’in imzasını taşıyan bu yumurta, “kış” temasını ilk ve tek kez tam anlamıyla yansıtan eser oldu.

Dış görünümü adeta donmuş bir buz kütlesini andırır: Kabuğu tamamen şeffaf kaya kristalinden yapılmış, yüzeyi ince ince oyularak buzlu ve pırlanta kesim etkisi verilmiştir. Üzerinde platin şeritler halinde 1.300’den fazla rose-cut elmasla işlenmiş kar tanesi motifleri yer alır. Yumurta bir buz kütlesinin üzerinde duruyormuş gibi, erimiş kar birikintisini andıran platin bir kaideye oturtulmuştur.

İçindeki “sürpriz” ise geleneksel Fabergé tarzında ayrı bir başyapıttır:

Kaya kristali bir sepet içinde, platin saplı ve elmas damlalarıyla süslenmiş beyaz anemone çiçekleri bulunur; bu çiçekler kışın bitişini ve baharın müjdesini simgeler.Winter Yumurtası, Fabergé’nin teknik ve estetik açıdan zirvesindeki eserlerinden biri kabul edilir. 1917 Rus Devrimi sonrası Sovyetler tarafından elden çıkarıldı, yıllarca kayıp sanıldı, 1994 ve 2002’de iki kez rekor fiyata satıldı. En son 3 Aralık 2025’te Londra’daki Christie’s müzayedesinde 24,4 milyon sterlin (yaklaşık 30,2 milyon dolar) ödenerek tüm zamanların en pahalı Fabergé yumurtası unvanını aldı.Bugün hâlâ özel bir koleksiyonda bulunan Winter Yumurtası, hem sanat tarihi hem de mücevher dünyasının en ikonik parçalarından biri olarak kabul edilir.