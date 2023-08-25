Fabrika sahibi hacze gelen avukata saldırdı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) haciz işlemleri için bir fabrikaya giden avukat, kendi koltuk değnekleri ile iş yeri sahibi tarafından darp edildi. İş yeri sahibi kadının hakaret, tehdit ve darp girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fabrika sahibi hacze gelen avukata saldırdı

Kayseri OSB’de haciz işlemleri için bir fabrikaya giden Avukat Coşkun Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi S.Y.’nin saldırısına uğradı. Coşkun Özbek ve yanında bulunan kadın avukata hakaret ve tehditler savuran S.Y., ayağından yaralı olan ve koltuk değneğinin desteği ile yürüyebilen Özbek’e koltuk değnekleri ile saldırdı. Fabrika sahibi kadının hakaret, tehdit ve koltuk değnekli saldırısı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Avukat Coşkun Özbek, “Yine faaliyetimiz çerçevesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde bir işletmeye haciz işlemleri için gittik. Haciz esnasında şirket personellerinden ödeme beklerken, şirket sahibi kadın gerek bize gerekse icra personeline karşı hakaret, tehdit söylemlerinde bulundu ve silahtan sayılacak kendi kullanmış olduğum koltuk değnekleri ile darp eyleminde bulundu. Bu eylem neticesinde gerekli adli birimlere şikayetimizi yaptık. Gerek savcılık gerekse kolluk makamları bu konu ile alakalı tahkikatı sürdürmektedir. En kısa sürede şahsın tutuklanması gerektiğini biz ilgililere bildirdik. Bu yolda da bir netice alınmasını talep ediyoruz. Gerek meslektaşlarımız gerekse tıp dünyası tüm bu serbest çalışan diplomalı meslek erbapları acısından bu olayın bir örnek teşkil edilerek, özellikle Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 100’üncü maddesinde geçen tutuklama nedenlerine bir madde daha ekleyerek, yargılama faaliyeti gerçekleştiren bireylere karşı gerçekleştirilecek herhangi bir darp olayında tutuklama nedeninin var sayılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Zira bu şahsı bize karşı gerçekleştirmiş olduğu darp, hakaret ve tehdit eylemlerini daha önce de farklı meslektaşlarımıza karşı gerçekleştirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Buna rağmen şahıs hakkında halen herhangi bir alıkoyma, gözaltı ya da tutuklama gibi güvenlik tedbirlerinin uygulanmamış oluşu maalesef vicdanları yaralayıcı niteliktedir. Yargıya olan güvenimizin sonsuz olduğunu belirterek, vatandaşlarımızın haklarını sağlama görevi edinen avukatların daha güvenlikli bir şekilde görevini icra edebilmesi için başta kanun değişikliği olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmasını TBMM’den ve Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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