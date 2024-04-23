Fabrika servisi devrildi: 7 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, Lüleburgaz istikametinden Süleymanpaşa yönüne doğru seyir halinde olan M.B. kontrolündeki fabrika servis aracı, lastiğin patlaması nedeniyle yoldan çıktı ve elektrik direğine çarparak devrildi.

Kaza sonucunda sürücü ve araçta bulunan 6 işçi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine 5 ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.