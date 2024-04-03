Fabrika servisi ile askeri personel servisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var…

Ergene’de, 59 ABN 674 plakalı askeri servis minibüsü ile 59 S 1747 plakalı tekstil işçilerini taşıyan minibüs, Ulaş Mahallesi’nde çarpıştı. Kazada, 5 askeri personel ve 11 fabrika işçisi olmak üzere toplamda 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, hızla olay yerine intikal eden ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza sonrasında Ergene-Edirne kara yolu bir süreliğine tek şeritten trafiğe açık kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik eski haline döndü.

Polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle, kaza araçları olay yerinden çekildikten sonra trafik normal akışına geri döndü.

Hastaneye sevk edilen hafif yaralıların tedavileri devam ediyor.