Fabrika yangınında bir güvercinin kanatları yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fabrika yangınında bir güvercinin kanatları yandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında kanatları yanan bir güvercinin ekipler tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında kanatları yanan bir güvercini ekipler kurtardı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi.

SU VERİP KANATLARINA MÜDAHALE ETTİLER

Arama kurtarma ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangına müdahale için fabrikanın içerisine giren arama kurtarma ekipleri, kanatları zarar görmüş bir güvercini kurtardı. Güvercine su veren ve kanatlarına müdahale eden arama kurtarma ekipleri, sonrasında kuşu görevlilere teslim etti.

Fabrika yangınında bir güvercinin kanatları yandı

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