Fabrikada skandal: Önce et sandı çiğnedikten sonra kuyruğu fark edince şoke oldu

Sakarya'da bir fabrikadaki öğle yemeğinde yoğurtlu ıspanak yiyen işçi, aldığı lokmayı önce et sandı ama çiğnedikten sonra kuyruğu fark edince fare olduğunu anladı.

Fabrikada skandal: Önce et sandı çiğnedikten sonra kuyruğu fark edince şoke oldu

Medyabar’ın haberine göre Sakarya Arifiye'deki 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir ilaç firmasında meydana geldi. Yüzlerce fabrika çalışanı öğle yemeği için yemekhaneye giderek dışarıdan hizmet veren yemek firmasının kendileri için hazırladığı yemekleri tepsilerine alıp masalarına yerleşti.

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"ISPANAKTA ETİN NE İŞİ VAR" DEDİ AMA...

İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir işçi yoğurtlu ıspanak yemeğini afiyetle yerken, tabağa daldırdığı kaşığı ağzına götürdüğünde lokmasının et parçası olduğunu zannetti.

Yoğurtlu ıspanakta etin olmasına şaşırırken lokmasını çiğneyen işçi, çiğnedikçe ağzında büyüyen eti tükürünce kuyruğu gördü ve fare olduğunu anladı.

YEMEKHANEDE HAREKETLİ DAKİKALAR

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İşçi ve yanındaki arkadaşlarının tepkisiyle yemekhane bir anda hareketlendi.
Yüzlerce işçi tabakta bulunan ve bir kısmı parçalanmış haldeki farenin fotoğraflarını çekerken tepkilerini gösterdi.

FABRİKA YÖNETİCİLERİ ÖRTBAS ETMEK İÇİN İŞÇİLERİ UYARDI İDDİASI

İddiaya göre fabrika yöneticileri olayla ilgili dışarıya herhangi bir bilgi, fotoğraf ya da görüntü çıkmaması için sert uyarılarda bulunurken; işçilerin yaklaşık 4 yıldır hizmet veren yemek şirketiyle ilgili daha önce de bazı şikâyetlerinin olduğu ancak fabrikanın bunu dikkate almadığı öne sürüldü.

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