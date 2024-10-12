Fabrikadan amonyak sızdı olanlar oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fabrikadan amonyak sızdı olanlar oldu

Yalova’da kimyasal üretim gerçekleştiren bir fabrikanın boru çatlağında amonyak sızıntısı meydana geldi. Olayda hafif şekilde yaralanan 2 işçiye tedbir amaçlı oksijen tedavisi yapıldı.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde faaliyet gösteren ve kimyasal üretim yapan bir fabrikada bir boruda meydana gelen çatlaktan dolayı amonyak sızıntısı tespit edildi.

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Yaşanan sızıntı üzerine bölgeye Yalova AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kısa sürede sızıntı kontrol altına alındı.

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Sızıntı nedeniyle 2 işçi hafif şekilde yaralandı. İşçilere tedbir amaçlı oksijen tedavisi gerçekleştirildi. Öte yandan bölgeye tedbir amaçlı Bursa’dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de yönlendirildi.

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