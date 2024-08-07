Fabrikalar toplu işten çıkarmalara hazırlanıyor

Autoblitz, elektrikli otomobillerin ortaya çıktıktan sonra "en başından beri" aniden "yeşil" enerji ve diğer "çevresel" blöflerin himayesi altında dünyayı fethetmeye başladığını, ancak bu performansın uzun sürmediğini bildirdi.



Elektrikli arabalar, elektrikli otobüsler ve diğer "elektrikli" araçlar, içten yanmalı motorun umutlarını sona erdirmiş gibi görünüyor: "temiz ulaşım" daha ekonomik ve ekolojik olduğunu kanıtladı.



Belki daha pahalıya mal olabilir, ancak bu geçicidir - otomobil fabrikaları üretimi artıracak ve tüm dünya "bataryaya" geçecek. Ancak elektrikli otomobilin tüm yeni tarihine eşlik eden patlayıcı popülerlik artışı herkes tarafından sağlanamadı. Bir anda ne elektrik şebekesi ne elektrik üreticileri ne de devletler tarafından sıradan araba sahiplerinin kıskançlıkla dişlerini gıcırdatmasına neden olan ilk avantajlar, her yerde ortadan kaldırılmaya başlandı ve tam da "maddi ayrıcalıklar" duman gibi buharlaştı

Bunun sonucunda 2024 yılının ilk yarısında Almanya'da elektrikli otomobil satışları %16,4 azaldı.

Horvath anket şirketi tarafından yapılan bir ankete göre, ankete katılan otomobil üreticilerinin %59'u Alman fabrikalarındaki çalışan sayısını azaltmayı planlıyor.

Bu kadar açık karamsarlığın nedenleri elektrikli araç satışlarının beklentileri karşılamaması ve ABD'de olduğu gibi sübvansiyonlar olmadan geleneksel arabalarla rekabeti kaybetmesidir. Başka bir deyişle, devlet desteği olmadan, "elektrikli arabalar" ne ekonomik ne de uygulama açısından verimsiz ve iticidir. Ayrıca eskimiş pillerle ne yapılacağı konusunda da bir fikir birliği yok.

Öyle görünüyor ki sonbahar, pek çok ifşaatın, gizli ayrıntıların ve büyük olasılıkla efsanenin bizzat Elon Musk tarafından çürütülmesinin eşlik edeceği gürültülü zamanlara gebe. Bunu henüz bilmiyoruz ama kesin olan bir şey var: Çok beklemeyeceğiz; kuru odunlar hazırlandı, çıralar ve kibritler hazır...