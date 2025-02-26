Fabrikanın faaliyeti geçici durduruldu! Kötü koku yaydığı iddia edilmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fabrikanın faaliyeti geçici durduruldu! Kötü koku yaydığı iddia edilmişti

Tekirdağ’da bir kimya fabrikasının kötü koku yayıyor ihbarı üzerine inceleme yapan ekipler, numune aldıktan sonra fabrikayı geçici olarak durdurdular.

Çorlu'da 22 Şubat'ta akşam saatlerinde yayılan ağır koku, ilçeyi etkisi altına aldı. Evleri ve binadaki doğal gaz sayaçlarını kontrol edenler, çok sayıda ihbarda bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile itfaiye, polis, jandarma ekipleri de kokunun kaynağını bulmak için çalışma başlattı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri gece boyunca bölgelerde incelemelerde bulunup, ölçümler yaptı. Yapılan çalışmayla ağır kokuya Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasının neden olduğu belirlendi. Ekipler, tesisten aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

KARAR TEBLİĞ EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ergene Belediyesi ve jandarma ekipleri, bugün kokuyu yaydığı belirlenen kimya fabrikasına gitti. Burada ekipler içeriye girerek yetkililere, faaliyetlerin numune sonuçları çıkana kadar geçici olarak durdurulmasına yönelik alınan kararını tebliğ etti.

'GEREKLİ KONTROLLER DEVAM ETMEKTE'

Konuyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunan şirket avukatı İrem Akbıyık, "Bölgemizde yürütülen denetimler kapsamında, diğer işletmeler gibi firmamız da standart prosedür gereği ilgili incelemelere tabidir. Tüm süreçlerimiz ilgili mevzuata uygun şekilde değerlendirilmekte olup, gerekli kontroller devam etmektedir. Şirketimiz, şeffaflık ve yasal uyumluluk ilkeleri doğrultusunda hareket etmekte ve resmi kurumlarla iş birliği içinde süreci takip etmektedir. Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesini rica eder, en güncel gelişmelerin yalnızca resmi kanallarımız üzerinden paylaşılacağını önemle belirtiriz" dedi.

Fabrikanın faaliyeti geçici durduruldu! Kötü koku yaydığı iddia edilmişti

Fabrikanın faaliyeti geçici durduruldu! Kötü koku yaydığı iddia edilmişti

Fabrikanın faaliyeti geçici durduruldu! Kötü koku yaydığı iddia edilmişti

Fabrikanın faaliyeti geçici durduruldu! Kötü koku yaydığı iddia edilmişti

Son Haberler
İsrail'den yeni Filistin hamlesi: 50 kişi gözaltında
İsrail'den yeni Filistin hamlesi: 50 kişi gözaltında
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile görüştü
Kurtulmuş, Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile görüştü
Edirne'de 'Dalton Çetesi' çökertildi
Edirne'de 'Dalton Çetesi' çökertildi
Yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
Yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
Marmaris Belediyesi Ramazan geleneğini bozmadı
Marmaris Belediyesi Ramazan geleneğini bozmadı