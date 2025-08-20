Fabrizio Romano'nun Galatasaray haberine Akanji'den şok yanıt!

Manuel Akanji, Galatasaray ile ilgili ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun yaptığı transfer haberine şok bir yanıt verdi.

Romano kısa süre önce Galatasaray ile Manchester City arasında anlaşmanın yakın olduğunu vurgulayan bir haber paylaştı.

Instagram hesabından bu habere yorum atan Akanji ise "Bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Akanji'nin bu yanıtı kafaları karıştırsa da transfer haberiyle ilgili yeni bir gönderi daha paylaşan Romano, oyuncuya henüz teklif yapılmadığını ve anlaşmanın sadece kulüpler arasında gerçekleştiğini takipçilerine duyurdu.