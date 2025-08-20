Fabrizio Romano'nun Galatasaray haberine Akanji'den şok yanıt!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fabrizio Romano'nun Galatasaray haberine Akanji'den şok yanıt!

Galatasaray'ın Manchester City'den transfer etmek istediği İsviçreli yıldız Manuel Akanji, sosyal medya hesabından flaş bir yorumda bulundu.

Manuel Akanji, Galatasaray ile ilgili ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun yaptığı transfer haberine şok bir yanıt verdi.

Romano kısa süre önce Galatasaray ile Manchester City arasında anlaşmanın yakın olduğunu vurgulayan bir haber paylaştı.

Instagram hesabından bu habere yorum atan Akanji ise "Bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

akanji-1.jpg

Akanji'nin bu yanıtı kafaları karıştırsa da transfer haberiyle ilgili yeni bir gönderi daha paylaşan Romano, oyuncuya henüz teklif yapılmadığını ve anlaşmanın sadece kulüpler arasında gerçekleştiğini takipçilerine duyurdu.

Son Haberler
Trabzonspor ile Bastia Oulai'nin transfer ücretini farklı açıkladı!
Trabzonspor ile Bastia Oulai'nin transfer ücretini farklı açıkladı!
AKP'li büyükşehir belediye başkanı hastaneye kaldırıldı!
AKP'li büyükşehir belediye başkanı hastaneye kaldırıldı!
Antalyaspor'da kalıcı transfer yasağı tehlikesi
Antalyaspor'da kalıcı transfer yasağı tehlikesi
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı tutuklandı
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı tutuklandı
Belediye başkanının oğlu adliyeye sevk edildi!
Belediye başkanının oğlu adliyeye sevk edildi!