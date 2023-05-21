Facebook kullanıcılarına toplu bildirim! Hata kullanıcıları bıktırdı

Sosyal medya uygulaması Facebook’ta arkadaş olunmayan bir kişinin profiline girildikten sonra o kişiye otomatik arkadaşlık isteği gönderildiği hatası ortaya çıktı.

Başka kullanıcıların profillerine girenler, daha sonra bu kişilere istekleri dışında arkadaşlık isteği gönderildiğini tespit etti.

YETKİLİLER HATAYI KABUL ETTİ

Şirket adına açıklama yapan bir yetkili, sorunu doğruladı.

Yetkili, istek dışı yapılan bu arkadaşlık isteklerine engel olmak için bir çalışma yaptıklarını da duyurdu.

Yaşanılanların ardından bir Meta sözcüsü açıklama yaptı; "Facebook uygulamasında yapılan son güncelleme kısa bir süre için Facebook arkadaşlık isteklerinin yanlışlıkla gönderilmesine neden oldu. Bunun olmasını engelledik ve bunun neden olabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” dedi.

Hatayı kabul eden yetkililer sorunu düzeltmek için güncelleme yaptı.