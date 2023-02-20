﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak

MarquesBrownlee adlı bir Twitter kullanıcısının kendi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; Facebook da ‘Meta Verified’ adı altında bir abonelik sistemine hazırlanıyor. Mark Zuckerberg imzasıyla gelen mesajda, yeni abonelik sistemi ile birlikte mavi rozetin yanı sıra birçok avantajlar sunulacağı belirtiliyor.

Facebook yeni abonelik hizmetinde web kullanıcıları için aylık 11,99 dolarlık ücret talep ederken, iOS kullanıcılarından istenen rakamın 14,99 dolar olacağı ifade edildi.

Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanıma açılacak olan abonelik sisteminin ilerleyen dönemde diğer ülkelere de yayılacağı belirtildi.

Facebook tarafından bazı kullanıcılarına gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Günaydın, yeni ürün duyurusu: Bu hafta, hesabınızı bir kimlik kartınızla doğrulamanıza, mavi bir rozet almanıza, sizi taklit eden sahte hesaplara karşı ekstra korumaya sahip olmanıza ve doğrudan müşteri desteğine erişmenize olanak sağlayan bir abonelik hizmeti olan Meta Verified’ı başlatıyoruz. Bu yeni özellik, hizmetlerimiz genelinde özgünlüğü ve güvenliği artırmaya odaklanıyor. Meta Verified web kullanıcıları için 11,99 dolardan, iOS kullanıcıları için ise 14,99 dolardan başlayacak. İlk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda’da sunulacak ve yakında daha fazla ülkeye ulaşacağız.