Facebook ve Instagram'da günlük reels paylaşımı rekor kırdı

Meta, Facebook ve Instagram’da kullanıcıların her gün 3,5 milyar Reels paylaştığını duyurdu. Bu sayı, geçen yıl rapor edilen 2 milyar paylaşımın neredeyse iki katı olarak dikkat çekiyor. Meta’nın 2024 yılı birinci çeyrek kazanç raporuna göre, şirketin platformlarında günlük aktif kullanıcı sayısı 3,24 milyara ulaşmış durumda ve Instagram’daki kullanıcıların %50’si, vakitlerinin büyük bir kısmını Reels içeriklerinde geçiriyor.

Reels’in artan popülaritesi, iş dünyasında da önemli sonuçlar doğuruyor. Meta tarafından 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Z kuşağının %87’si, izledikleri Reels videolarının ardından bir işletmeyi takip ettiğini belirtirken, %80’i bu içeriklerden ilham alarak alışveriş yaptığını ifade etti. Araştırma, Reels reklamlarının, kullanıcıların markalarla etkileşimini ve farkındalığını artırdığına dikkat çekiyor; %61’i, izledikleri Reels reklamları sayesinde zaten bildikleri markaları yeniden değerlendirme eğiliminde olduklarını belirtti.

Geliştiricilere Özel Yeni API Özellikleri

Meta’nın yeni Marketing API genişlemesi, geliştiricilere programatik reklam yönetimi ve optimizasyon için yeni olanaklar sunuyor. Yeni API, geliştiricilerin reklam kampanyalarını Meta’nın platformları üzerinde yönetmesine imkan tanıyor. Bu özellikler, doğrulanmış bir Meta iş uygulaması, Facebook Girişi entegrasyonu ve belirli izinler gerektiriyor. Geliştiricilere sunulan bu araçlar, reklam kampanyalarının etkinliğini artırmaya yönelik içerik yapıları ve kampanya optimizasyonları ile dikkat çekiyor.

Reels reklam performansını iyileştirmek için, Meta’nın 9:16 dikey video formatı ve ses entegrasyonunun önemini vurgulaması, içeriklerin izleyiciye daha etkili bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Meta, geliştiriciler için sunduğu bu API özelliklerinin test edilmesini sağlamak amacıyla, masrafsız bir sanal test ortamı da sunuyor. Bu sayede, geliştiriciler yeni reklam çözümlerini sorunsuz bir şekilde uygulama ve test edebilme imkanına kavuşuyor.

Markalar İçin Yeni Fırsatlar

Meta’nın API genişlemesi, reklamverenlerin Facebook ve Instagram Reels üzerinde hedefli içerikler oluşturarak, mevcut organik içeriklerini reklama dönüştürme imkanı sunuyor. Bu gelişmeler, markalar için Reels’in gücünden faydalanarak daha geniş kitlelere ulaşma ve yüksek performanslı kampanyalar gerçekleştirme fırsatı tanıyor.