Sosyal medya uygulaması Facebook içerik üreticilerini korumak için yeni bir uygulama geliştirdi. Yeni uygulama ile çalıntı olduğu tespit edilen içerikler orijinal içeriği üretene iletilecek ve bloke edilmesinin önü açılacak.

Facebook’un çatı şirketi Meta’dan gelen açıklamaya göre, içerik üreticisi Meta tarafından kendi içeriğinin başka birileri tarafından kullanıldığı konusunda bildirim alınca çeşitli hakları olacak. Üretici, çalıntı içeriğin Facebook ve Instagram’dan kaldırılmasını talep edebilecek ya da söz konusu reels içerikle ilgili hak talep ederek çalıntı içeriğin görünür kalmasına onay verebilecek.

Öte yandan reels içeriğin performansını izleme ve isteğe bağlı olarak çalışmalarına atıf bağlantıları ekleme olanağına da sahip olabilecek.

INSTAGRAM’DA ÇALIŞMASI İÇİN BİR ŞART VAR

Yeni sistem, Instagram'da paylaşılan orijinal içerikleri de korumak için çalışsa da, içerik üreticilerinin takip edilebilmeleri için videolarını Facebook'ta paylaşmaları gerekiyor. Bu, içerik üreticisinin Instagram'daki "Facebook'ta Paylaş" seçeneğini kullanarak çapraz paylaşım yapması durumunda da geçerli.

Bu hamle, daha fazla üreticinin içeriklerini Facebook'ta paylaşmasını sağlayabilir.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ YENİ KORUMA SİSTEMİNE NASIL ERİŞECEK?

Şirket, yeni içerik koruma sisteminin, Facebook İçerik Para Kazanma programındaki ve gelişmiş bütünlük ve özgünlük standartlarını karşılayan içerik üreticilerine otomatik olarak sağlandığını belirtiyor. Ayrıca, Rights Manager kullanan içerik üreticilerine de yeni programa erişim sağlanıyor.

İçerik üreticileri, Akışlarında, Profesyonel Panolarında ve profillerinde bildirimlere bakarak uygun olup olmadıklarını görebilir veya Profesyonel Panolarında "İçerik Koruması" altında araca erişimleri olup olmadığını kontrol edebilirler. Ayrıca Facebook'un web sitesinden erişim için başvuruda bulunabilirler.

Araç, çalışması için Meta'nın Rights Manager'ında telif hakkı sahipleri için şu anda kullanılan eşleştirme teknolojisinin aynısını kullanıyor. Ayrıca, ortaya çıkardığı her eşleşme için eşleşme yüzdesini ve görüntüleme, takipçi sayısı ve para kazanma durumu gibi diğer ayrıntıları da gösterecek.

Şirket, içerik oluşturuculara sistemin eşleşmeleri nasıl ve ne şekilde işaretleyeceği konusunda kontrol yetkisi verdiğini belirtiyor. Örneğin, içerik oluşturucu başka bir hesaba içeriklerini kullanma izni verdiyse, bu hesabı bir "izin listesine" ekleyebilir, böylece bu yinelenen içerikler otomatik olarak işaretlenmez.