25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mark Zuckerberg 3'ncü kez baba oldu

Facebook'un kurucusu ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan üçüncü kez anne baba oldu. Zuckerberg kızının adını da açıkladı

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 16:59
Takip Et

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg 3'ncü kez baba oldu

Mark Zuckerberg 3'ncü kez baba oldu
+
Aa
-

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan üçüncü kez anne baba olmaya hazırlanıyordu.

Zuckerberg, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla üçüncü kez baba olduğunu duyurdu

İSMİNİ AÇIKLADI

Eşinin bebeğiyle birlikte olduğu kareyi de paylaşan 38 yaşındaki Zuckerberg "Dünyaya hoşgeldin Aurelia Chan Zuckerberg!" ifadelerini kullandı.

2012 yılında evlenen çiftin August ve Maxima adında iki kız çocuğu daha bulunuyor. Çift, 2003 yılında Harvard Üniversitesi’nde tanıştıktan sonra birlikte olmaya başlamıştı.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
2
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
3
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
4
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
5
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
6
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
﻿Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı
7
﻿Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı
﻿Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı
﻿Vakıfbank Türk Hava Yolları'na set vermedi
﻿Vakıfbank Türk Hava Yolları'na set vermedi
﻿Vakıfbank Türk Hava Yolları'na set vermedi
﻿Giresunspor hazırlık maçında Orduspor'a fark attı
﻿Giresunspor hazırlık maçında Orduspor'a fark attı
﻿Giresunspor hazırlık maçında Orduspor'a fark attı
﻿İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
﻿İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
﻿İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.