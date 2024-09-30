Faciaya ramak kaldı! Eskişehir’de semt pazarı içindeki yol çöktü

Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan semt pazarının kurulduğu caddede, yaklaşık 2 metre çapında ve 1,5 metre derinliğinde bir çukur oluştu.

Bu nedenle esnaf tezgahlarını açamadı. Belediye ekipleri, kamyonla kum dökerek çukuru kapattı.

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, birçok sokakta rögarlar tıkandı.

Ayrıca bazı tramvay seferlerinde de kısa süreli aksamalar yaşandı.

"DERİNLİĞİ 1,5 METRE KADAR"

Pazar esnafı Necmettin Sözbilir, "Yağmur yağarken tezgâhımın önünde yavaş yavaş çökmeye başladı. O sırada pazar henüz başlamamıştı ve kimse oradan geçmiyordu. Yaklaşık derinliği 1,5 metre kadar. Yağmurdan olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ALLAH'TAN KALABALIK DEĞİLDİ"

Başka bir esnaf ise "Yolun altı boşmuş, çakıl dökmüşler. Çalışma yapıldı, yol toprak ile kapanmıştı. Üç haftadır yol böyle. Asfalt atılmak için yolun çökmesini bekliyorlarmış. Çökmeden, oturmadan asfalt atılmıyormuş. Allah'tan kalabalık değildi, pazar daha yeni kuruluyordu. Daha önce böyle bir şey olmamıştı" ifadelerini kullandı.