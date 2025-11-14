Kocaeli’nin Dilova ilçesinde bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım sabahında yangın meydana gelmişti. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) yaşamını yitirmişti.

VARDİYA AMİRİNİN İFADELERİ KAN DONDURDU

3'ü çocuk, 6 kadın işçinin hayatını kaybettiği parfüm atölyesi yangınında sağ kurtulan 40 yaşında, evli ve iki çocuk annesi Gülhan Bendi, vardiya amiri olduğu için hem müşteki hem de şüpheli olarak ifadesi alındı.

6 yıldır iş yerinde çalışan Bendi’nin ifadesine Halk TV yazarı İsmail Saymaz köşe yazısında aktardı. İfadede yer alan detaylar ise kan dondurdu.

“Eski ve tecrübeli çalışan olduğum için yeni yerde patron Kurtuluş Oransal, yapılacak işleri bana söylerdi. Ben de çalışanlara işi nasıl yapmaları gerektiğini anlatırdım” diyen Bendi, kimseye işin riskleri hakkında bilgi aktarılmadığını, iş güvenliği eğitimi ve koruyucu kıyafet verilmediğini söyledi.

“BEDAVA PARFÜM FELAKETİ GETİRMİŞ”

Statik elektriğin yaratacağı olumsuzlukları engelleyebilecek bir düzenek bulunmadığını da belirten Bendi, denetim için yalnızca Dilovası Belediyesi zabıtalarının geldiğini aktardı. Bendi, “Zabıtalar denetleme adı altında gelirdi. Patronum Kurtuluş Oransal’la bir müddet oturup çay içerlerdi. Kurtuluş, zabıtalara parfüm, krem ve ne isterlerse vermemi söylerdi. Ben de zabıtalara verilmesi için hazırladığım paketi Kurtuluş’a teslim ederdim. Zabıtalar denetleme yapmadan işyerinden ayrılırdı” dedi.

“ŞİRKETİN BELEDİYEYE İKİ ARAÇ HİBE ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLÜYOR”

İsmail Saymaz, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ve üç zabıtayı açığa alındığını belirtti. Rüşvet alanın sadece zabıtalar olmadığını vurgulayan Saymaz, “Elime ulaşan bir ihbarda, Başkan Yardımcısı Temiz’in Ravive Kozmetik’e ruhsat veren kişi olduğu, bu işlem karşılığında şirketin belediyeye iki araç hibe ettiği ileri sürülüyor. İki araçtan birinin belediyede kullanıldığı, diğerinin ise piyasada olmadığı iddia ediliyor” dedi.

SU ÇLUYU KAYIRMA SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Parfüm atölyesinin sahibi Kurtuluş Oransal, aynı gün Yalova’da, oğulları Ali Altay Oransal ve İsmail Oransal ise ertesi gün Tekirdağ’da yakalanmıştı. Oransal kardeşlerin yurtdışına kaçış hazırlığında oldukları ve saklanmalarına yardım eden üç yakını daha gözaltına alınmıştı.

Şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, ‘olası kastla öldürme’ suçlamasıyla, dayı Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ise ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.