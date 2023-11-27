Fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza geliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifiyle, vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31 Aralık 2028'e uzatılıyor.
Teklif, genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 31 Aralık 2025'e kadar fahiş fiyat tespit edilmesi halinde ceza tutarının 10 kat uygulanmasını öngörüyor.
Ayrıca Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası, ilk konut hariç kaldırılıyor.
Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 31 Aralık 2023'ten 30 Haziran 2024'e kadar uzatılıyor.
Yabancı plakalı kara yolu taşıtlarına kesilen idari para cezaları tahsil edilmeden cezaya muhatap taşıtın ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek.