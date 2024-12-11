Fahiş fiyat ve stokçulara 11 ayda 362 milyon lira ceza

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 2024 yılının ilk 11 ayında stokçuluk ve fahiş fiyat artışı gibi piyasa bozucu faaliyetlere yönelik yoğun denetimlerin sürdürüldüğünü ve bu kapsamda toplamda 362 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası uygulandığını açıkladı. Gürcan, İstanbul'da düzenlenen 8. İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı’nda yaptığı konuşmada, piyasadaki denetimlerin titizlikle sürdüğünü vurguladı.

PERAKENDE TİCARETİN EKONOMİDEKİ YERİ

Konuşmasında, perakende ticaret sektörünün ülke ekonomisindeki önemine değinen Gürcan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı verilerini paylaşarak, “Ülkemizde toplam 3,7 milyon işletme bulunmakta, bunun 1,5 milyonu perakende ticaret alanında faaliyet göstermektedir. Ticaret hacmimiz 2023 yılında 59,3 trilyon Türk Lirasına ulaşırken, bunun 10,5 trilyon lirası perakende ticaret sektöründen gelmiştir” ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Gürcan, piyasa bozucu davranışlar ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara karşı alınan önlemler hakkında da bilgi verdi:

"Başta gıda sektörü olmak üzere otomotiv, emlak ve kuyumculuk gibi sektörlerde stokçuluk ve fahiş fiyat artışlarına yönelik kapsamlı denetim faaliyetleri yürütüyoruz. Gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uyguluyoruz. Bunun yanında, tüketicilerimizin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında da etkin denetimler gerçekleştiriyoruz."

2024 yılının ilk 11 ayında sadece fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının 362 milyon TL’yi bulduğunu belirten Gürcan, toplamda ise 4,3 milyar TL idari para cezası kesildiğini ifade etti. Bu çalışmaların, piyasa düzeninin sağlanması ve tüketicilerin korunması adına kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi.