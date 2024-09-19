Fahiş tarifeler Meclise taşındı

GSM Operatörlerinin müşterilerine gönderdiği faturalar her geçen gün katlanarak artarken, vatandaş sosyal medyada fiyat tarifelerine isyan etti.

“DAR GELİRLİYLE ALAY ETTİ”

Fahiş fiyatlarla mobil hat kullanan vatandaşlar, ödedikleri ücretlere rağmen ne internet hızından ne de çekim kalitesinden memnun olduklarını söyleyerek tepkilerini dile getirdi. Fiyat tarifelerine isyan eden vatandaşa yanıt veren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, “Tarifeler sudan ucuz” adeta dar gelirliyle alay etti.

KOMİSYON TALEP ETTİ

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve 19 milletvekili GSM Operatörlerinin fiyat tarifelerinin araştırılması için bir araştırma önergesi verdi. Milletvekilleri; tarifelerin neye göre belirlendiğinin, tarifelere haksız fiyat uygulanıp uygulanmadığının ve fahiş fiyatların vatandaş üzerinde etkilerinin araştırılması için bir komisyon kurulmasını talep etti.

HALKIMIZ NEYDEN DERTLİYSE BİZ DE ONDAN DERTLİYİZ

Önergenin ilk imzacısı olan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Operatör soygununu Meclis gündemine taşıyoruz! Ekonomik krizin faturası halka kesilirken, vatandaş en temel ihtiyaçlarından vazgeçmek zorunda kalıyor. 2024 yılında iletişim de herkes için en temel ihtiyaçlardan biri. Ancak GSM operatörlerinin kestiği fahiş faturalar, vatandaşı artık isyan etme noktasına getirdi. Operatör soygununa karşı TBMM Başkanlığı’na Araştırma Önergemizi sunduk. Halkımız neyden dertliyse biz de ondan dertliyiz. Kimse kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin, biz buradayız!” ifadelerini kullandı.