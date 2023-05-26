Fahrettin Altun: PKK masadan kalkarak çözüm sürecini baltaladı

Fahrettin Altun’un katıldığı canlı yayında “PKK masadan kalkarak çözüm sürecini baltaladı” sözleri yeniden gündem oldu.

Fahrettin Altun: PKK masadan kalkarak çözüm sürecini baltaladı

Editör: Osman Can Erok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldığı TRT canlı yayınında PKK ve çözüm sürecine dair söylediği sözler yeniden akıllara geldi.

Altun, çözüm sürecinin bir noktaya kadar geldiğini ancak tıkandığını belirterek “Şimdi hangi noktada tıkandığına baktığımızda burada özellikle HDP'nin KCK'nın Kandil’in PKK'nın bu süreçte birdenbire çözüm sürecinde bir tarafken tamamen masanın dışına çıkıp masadan kalkıp birdenbire bambaşka bir söylemle hatta nefret söylemi ile sürece yaklaştığını gördük. Çözüm süreci Aslında o noktada inkıtaya uğradı.” dedi.

PKK’nın masadan kalkmasına rağmen AKP’nin süreci devam ettirdiğini söyleyen Altun “Ona rağmen AK Parti çözüm sürecini sürdürmeye gayret etti ve siyasi risklerini alarak yaptı şimdi burada biz Aslında çözüm sürecinde masadan Kalkan tarafından PKK KCK'nın neden kalktığına baktığımızda burada aslında Türkiye'nin bölgesinde yaşanan olayların burada don derece önemli olduğunu Uluslararası bir operasyonla masadan kalktığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şimdi bundan sonra ne olur sorusuna kısaca yanıt verirsek” sorusunu cevaplayan Altun, HDP’nin çözüm sürecinin yükünü sırtlaması ve AKP’ye destek vermesi gerektiğini vurguladı:

Çözüm sürecinde yine Sayın Erdoğan'ın çok önemli bir aktör olacağını düşünüyorum fakat AK Parti'den şu an itibariyle çok daha fazla MHP kadar mecliste parlamenteri bulunan HDP'nin bu süreçte daha önemli bir aktör olması gerektiğini çözüm sürecinin yükünü sırtlanması gerektiğini düşünüyorum

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