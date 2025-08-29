Fahrettin Altun'un oğlunun hızlı yükselişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevinden alınarak tenzili rütbe ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı'na getirilen Fahrettin Altun'un oğlu, genç yaşta ticarete atılarak hızlı yükselişi dikkat çekti.

SERMAYESİ 3 YILDA 210 MİLYON TL'YE YÜKSELİYOR

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre Altun'un oğlu Mustafa Bilge Altun, henüz 20 yaşında üniversite öğrencisiyken şirket kuruyor. Altun, 2021'te isminin baş harflerini verdiği MBA Yazılım Otomativ Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ni 500 bin TL'lik sermaye ile kurmuş.

Mustafa Bilge Altun'un şirket sermayesi 3 yılda 210 milyon TL’ye çıkarıyor.

Timur Soykan'ın haberinde yer alan kısım şöyle:

Mustafa Bilge Altun, 2021 yılında isminin baş harflerini verdiği MBA Yazılım Otomativ Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ni kuruyor. Bu şirketi kurduğu sırada İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi. Henüz 20 yaşında. Geomatik (yani coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, küresel konumlandırma) eğitimiyle ilgisi olamayan bir alana yönelmiş: Tarım. Şirketin sermayesi ise; 500 bin TL. Şirketin adresi; İstanbul Pendik’te.

Annesi ve babası kamu görevlisi olan gencin şirketi, 2022 yılında 9 milyon TL’yi nakden yatırarak sermaye artırımına gidiyor. Şirket 2023’te İstanbul’dan Kocaeli-İzmit’e taşınıyor. Bu sırada şirket büyük bir sermaye artışına daha gidiyor. Sermayesi 67 milyon 700 bin TL oluyor. Bu da yetmiyor. 27 Haziran 2024’te şirketin sermayesi 210 milyon TL’ye çıkarılıyor ve sermayenin tamamı Altun’a ait görünüyor.

Yani Fahrettin Altun’un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olduğu 2021 yılında şirket kuran 20 yaşındaki oğlu, 500 bin TL’lik sermayesini 3 yılda 210 milyon TL’ye çıkarıyor. LinkedIn sayfasında şirketin 201-500 çalışanı olduğu yazılmış.

Adeta sihirli bir değnek dokunmuş gibi, masal gibi bir yükseliş hikâyesi.

Kısa adıyla ‘MBA Tarım’, orman meyveleri, domates ve muz üretiyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Antalya Serik’te 120 bin metrekare domates serası ve 50 bin metrekare muz serası bulunuyor. Kocaeli-Karamürsel’de 40 bin metrekare, Afyonkarahisar Sandıklı’da 120 bin metrekare, Mersin Tarsus’ta 180 bin metrekare yaban mersini arazileri var."