Fahrettin Koca istifa etti! Ankara’yı gece yarısı karıştıran iddia

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu belirtiliyor.

Koca'nın 14 Mayıs 2023'teki genel seçim öncesinde de görevinden ayrılacağı ileri sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bakanların milletvekili adayı olacağını açıklamasına karşın aday gösterilmeyen Fahrettin Koca'nın, siyasete devam etmek istemediği gündeme gelmişti.



FAHRETTİN KOCA KİMDİR?



Fahrettin Koca, tıp doktoru, bürokrat ve siyasetçidir. 2 Ocak 1965'te Konya'nın Kulu ilçesinde doğmuş, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldıu.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında ihtisas yaptı.

Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı'nın kurucusu olan Koca, aynı zamanda İstanbul Medipol Üniversitesi'nin de kurucusudur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 52. Sağlık Bakanı olarak görev yapmaktadır.