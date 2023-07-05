Fahrettin Koca'dan Suriyeli istihdamı çıkışına dair yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Suriyeli sağlıkçı istihdamı açıklamalarının gündem olması sonrasında yeni bir açıklamada bulundu.

Fahrettin Koca'dan Suriyeli istihdamı çıkışına dair yeni açıklama

Sağlık Bakanı Koca, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesi iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki yıl önce göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerinin çarpıtılarak servis edildiğini kaydetti.

Bu konuşmanın, yabancı misyonlara bilgi vermek üzere, göçmen sağlığıyla ilgili ne yapılması gerektiğini anlattıkları bir konuşma olduğunu aktaran Koca, Göçmen Sağlığı Merkezleri'ndeki giderlerin, Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını hatırlattı.

koca-ic.jpgFahrettin Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır.

İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir."

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