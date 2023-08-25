Fahriye Evcen oğlu Karan ile kano yaptığı anları paylaştı

Bu yazı ailesiyle birlikte teknede geçiren güzel oyuncu Fahriye Evcen, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Fahriye Evcen oğlu Karan ile kano yaptığı anları paylaştı

Oynadıkları Çalıkuşu dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

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2017 yılında Burak Özçivit ile nikah masasına oturan Fahriye Evcen şimdilerde ailesiyle tekne tatili yapıyor.

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Evcen son olarak oğlu Karan ile kano keyfini paylaştı. Ünlü oyuncu ve oğlu Karan ile eğlenceli halleri ilgi odağı oldu. Sosyal medyada 13.6 milyon kişinin takip ettiği Fahriye Evcen ve minik oğlu Karan'a beğeni ve yorum yağdı.

Yaz tatili teknede ailesi ile geçiren Fahriye Evcen kısa süre önce doğum yapmasına rağmen fazla kilolarından kurtulmuş eski fit haline geri dönmüştü.

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