Fahriye Evcen'den 'Cadılar Bayramı' paylaşımı

Meslektaşı Burak Özçivit’le mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi ünlü oyuncu Fahriye Evcen, son olarak 13.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

'Cadılar Bayramı'nı kutlamak için taktığı mor cadı şapkası, deri pantolonu ve siyah korsesiyle kamera karşısına geçen Evcen, yeni pozlarını peş peşe yayınladı.

Güzel oyuncunun bir saat içinde 62 binden fazla beğeni alan gönderisine, takipçilerinden "Çok güzelsin", "Seni fantastik konulu projelerde görürüz umarım" ve "Cadılık bile yakışmış" gibi yorumlar geldi.