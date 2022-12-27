Fahriye Evcen karnı burnunda pozlarını paylaştı. “Kavuşmaya az kaldı”

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin oğulları Karan, 2019'da dünyaya gelmişti. Şimdilerde ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Evcen, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Fahriye Evcen, hamilelik fotoğraflarını "Kavuşmaya az kaldı" notuyla yayınladı. Paylaşımlarda beyaz askılı bir elbise giymeyi tercih eden 36 yaşındaki oyuncunun, karnının iyice belirginleştiği görüldü.

EŞİNİN PAYLAŞIMLARINA KAYITSIZ KALMADI

7 aylık hamile olan Fahriye Evcen, henüz bebeğinin cinsiyetini ve adını açıklamadı. Fotoğraflarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Evcen'in paylaşımına eşi Burak Özçivit, "Bekliyoruz" yorumunda bulundu.