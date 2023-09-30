Fahriye Evcen'in kombininin fiyatı dudak uçuklattı!

Fahriye Evcen katıldığı davete güzelliği ve tarzıyla damga vurdu. Ünlü oyuncunun saatinin ve çantasının fiyatı ise dudak uçuklattı.

Fahriye Evcen'in kombininin fiyatı dudak uçuklattı!

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen yer aldığı projelerle olduğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İki çocuk annesi olan Evcen fit halini de korumayı başarıyor.

640xauto-001.jpg

37 yaşında olan ünlü isim katıldığı bir davete kırmızı kombini ile damga vurdu. Güzelliği ile adeta büyüleyen Fahriye Evcen’in tarzına beğeni yağdı.

640xauto-3.jpg

Posta'nın haberine göre oyuncunun kırmızı kıyafeti ile beraber taktığı marka saati 170 bin TL değerinde.

640xauto-4.jpg

Ünlü ismin dünyaca ünlü bir markaya ait çantasının fiyatı ise 173 bin TL.

gfgfgfttt.jpg

İlgili Haberler
Fahriye Evcen oğlu Karan ile kano yaptığı anları paylaştı
Burak Özçivit ünlü modelle görüntülü konuştu. Bakalım Fahriye Evcen buna ne diyecek?
Fahriye Evcen peş peşe pozlar vererek eski formuna kavuştuğunu gösterdi
Yeni imajını paylaştı. Fahriye Evcen’in yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı
Öne Çıkanlar
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Ağız / Dil vermemek deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağız / Dil vermemek deyiminin anlamı nedir?
Trabzonspor'dan Pendikspor'a dostluk yemeği Spor
Trabzonspor'dan Pendikspor'a dostluk yemeği
Slovakya halkı erken parlamento seçimleri için sandık başında Dünya
Slovakya halkı erken parlamento seçimleri için sandık başında
Ermeni provokatörler, California Üniversitesi'nde Türkiye Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdı Güncel
Ermeni provokatörler, California Üniversitesi'nde Türkiye Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdı
İstanbulspor-Antalyaspor: İlk 11'ler Spor
İstanbulspor-Antalyaspor: İlk 11'ler
Ekran başındaki bu alışkanlık duruş bozukluğuna yol açıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Ekran başındaki bu alışkanlık duruş bozukluğuna yol açıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Yapımcı Faruk Turgut: Oyuncular talep görmeyince Hande Erçel’i günah keçisi ilan ediyorlar Magazin
Yapımcı Faruk Turgut: Oyuncular talep görmeyince Hande Erçel’i günah keçisi ilan ediyorlar