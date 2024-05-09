Fahriye Evcen’in pozuna Filiz Akın bakın ne yorum yaptı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

En son paylaşımında, araba içinde çekilmiş pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

FİLİZ AKIN'DAN YORUM GELDİ

Evcen'in bu pozları, binlerce beğeni ve yorum alırken, Türk sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın da yorum yapanlar arasında yer aldı.

"ÖZLEM DOLU SEVGİLER"

Deneyimli oyuncu Filiz Akın, "Güzel oyuncumuz, keşke sizi bir dizi veya filmde tekrar izlesek artık. Özlem dolu sevgiler" şeklinde bir yorumda bulundu.

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Filiz Akın, Türk sinemasının altın çağını simgeleyen başarılı kadın oyunculardan biridir ve 1960'lı yıllarda unutulmaz filmlerle adını duyurmuştu.

"Reyhan", "Utanç", "Umutsuzlar", "Prangasız Mahkumlar", "Ankara Ekspresi", "İki Gemi Yanyana" ve "Gurbet Kuşları" gibi yapımlarla izleyicinin hafızasında yer etmişti. Asıl adı Suna Akın olan sanatçı, 2 Ocak 1943'te Ankara'da dünyaya gelmişti.

Eğitimini TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamış, Fransızca ve İngilizce dillerinde yetkinlik kazanmıştı. Mimarlık hayalleri kurmasına rağmen, turizm sektöründe çalışmaya başlamış ve iki yıl boyunca şef pozisyonunda görev almıştı. 1962'de Artist dergisinin düzenlediği bir yarışmayı kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Sinemaya ilk adımını Memduh Ün'ün yönettiği "Akasyalar Açarken" filmiyle atan Akın, "Şakayla Karışık" filminde Ajda Pekkan ile başrolü paylaşmış ve "Kadın Berberi" ile "Kadın Terzisi" filmlerindeki rolleriyle geniş kitlelerce tanınmıştı. 1964 yapımı "Yankesici Kız" filmiyle oyunculuk performansıyla beğeni toplamış, bu dönemde Türker İnanoğlu ile evlenmiştir. 1965'te "Kolejli Kızın Aşkı" filminde Ayhan Işık ile başrolü üstlenmiş, "Çıtkırıldım" filminde ise Cüneyt Arkın ile kamera karşısına geçmişti.

1969 Mayıs'ında alerji tedavisi için Londra'ya giden Akın, bir hastanede tedavi gören ve aynı adı taşıyan başka bir Türk hastanın ölümü üzerine yanlış bir haberle Türkiye'de öldüğü sanılmış ve Adana'da düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı duruşunda bulunulmuştu.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Kare-As" olarak anılan dört büyük kadın yıldızdan biri olan Akın, 121 sinema filminde başrol oynamış ve "Kolejli Kız" lakabıyla anılmıştı

Türk sinemasının ilk Avrupai sarışın kadın yıldızı olarak kabul edilen Akın, zarif yüzüyle de dikkat çekmişti. Ancak, kariyerini eşinin şirketiyle sınırlı tuttuğu için daha büyük projelerde yer alamamıştı.

1976'da Türk sanat müziği şarkıcısı olarak sahne almış ve sinemadan gelip "assolist" olan ilk isim olmuştu.

Daha sonraki dönemde "solistaltı"na geçiş yapmış ve bu süreçte ünlü mafya İnci Baba tarafından bıçaklanmıştı. Uzun bir süre Paris'te yaşayan Akın, Ayhan Işık, Zeki Müren, Sadri Alışık, Ediz Hun, İzzet Günay, Tarık Akan ve Kartal Tibet gibi dönemin başarılı erkek oyuncularıyla birçok filmde rol almıştı. 1994 yılında Paris Büyükelçisi ve eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal ile evlenmişti.

1971'de "Ankara Ekspresi" filmindeki Hilda rolüyle Antalya Film Festivali'nde "En Başarılı Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmış, 1980'lerin başında sinemaya veda etmişti. 1989'da TRT için çekilen "Geçmiş Bahar Mimozaları"nda Rutkay Aziz ve Mehmet Günsür ile başrolü paylaşarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Gazetecilik kariyerine Sabah gazetesinde başlayan Akın, Hey ve Kelebek/Hürriyet gibi yayınlarda köşe yazarlığı yapmıştı.

2002'de çene kanserini yenmiş ve kansere karşı başlattığı "Sarı Bilezik" ve "Mavi Bilezik" kampanyalarıyla büyük başarı elde etmişti. Hastalık sonrası deneyimlerini "Hayata Merhaba" ve "Filiz Akın ile Güzellik, Sağlık ve Genç Kalma Üzerine" kitaplarında anlatmıştı.

Starkey İşitme Vakfı onursal başkanı olarak "Türkiye'de İşitmeyen Kalmasın" kampanyasıyla sosyal güvencesi olmayan yaklaşık 2000 çocuğa işitme cihazı sağlamıştı.

TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olan Akın, günümüzde Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam etmekte.