Fahriye Evcen’in pozuna Filiz Akın bakın ne yorum yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Fahriye Evcen’in pozuna Filiz Akın bakın ne yorum yaptı
Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sı olarak bilinen Filiz Akın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve yaptığı açıklamalarla sıkça gündem oluyor. En sonunda Akın, sosyal medya üzerinden Fahriye Evcen'e seslenerek bir çağrı yaptı ve Evcen'in bir gönderisine yorum bıraktı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

En son paylaşımında, araba içinde çekilmiş pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

FİLİZ AKIN'DAN YORUM GELDİ

Evcen'in bu pozları, binlerce beğeni ve yorum alırken, Türk sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın da yorum yapanlar arasında yer aldı.

"ÖZLEM DOLU SEVGİLER"

Deneyimli oyuncu Filiz Akın, "Güzel oyuncumuz, keşke sizi bir dizi veya filmde tekrar izlesek artık. Özlem dolu sevgiler" şeklinde bir yorumda bulundu.

filiz.jpg

f2.jpg

f.jpg

ggg.jpg

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Filiz Akın, Türk sinemasının altın çağını simgeleyen başarılı kadın oyunculardan biridir ve 1960'lı yıllarda unutulmaz filmlerle adını duyurmuştu.

"Reyhan", "Utanç", "Umutsuzlar", "Prangasız Mahkumlar", "Ankara Ekspresi", "İki Gemi Yanyana" ve "Gurbet Kuşları" gibi yapımlarla izleyicinin hafızasında yer etmişti. Asıl adı Suna Akın olan sanatçı, 2 Ocak 1943'te Ankara'da dünyaya gelmişti.

Eğitimini TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamış, Fransızca ve İngilizce dillerinde yetkinlik kazanmıştı. Mimarlık hayalleri kurmasına rağmen, turizm sektöründe çalışmaya başlamış ve iki yıl boyunca şef pozisyonunda görev almıştı. 1962'de Artist dergisinin düzenlediği bir yarışmayı kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Sinemaya ilk adımını Memduh Ün'ün yönettiği "Akasyalar Açarken" filmiyle atan Akın, "Şakayla Karışık" filminde Ajda Pekkan ile başrolü paylaşmış ve "Kadın Berberi" ile "Kadın Terzisi" filmlerindeki rolleriyle geniş kitlelerce tanınmıştı. 1964 yapımı "Yankesici Kız" filmiyle oyunculuk performansıyla beğeni toplamış, bu dönemde Türker İnanoğlu ile evlenmiştir. 1965'te "Kolejli Kızın Aşkı" filminde Ayhan Işık ile başrolü üstlenmiş, "Çıtkırıldım" filminde ise Cüneyt Arkın ile kamera karşısına geçmişti.

1969 Mayıs'ında alerji tedavisi için Londra'ya giden Akın, bir hastanede tedavi gören ve aynı adı taşıyan başka bir Türk hastanın ölümü üzerine yanlış bir haberle Türkiye'de öldüğü sanılmış ve Adana'da düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı duruşunda bulunulmuştu.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Kare-As" olarak anılan dört büyük kadın yıldızdan biri olan Akın, 121 sinema filminde başrol oynamış ve "Kolejli Kız" lakabıyla anılmıştı

Türk sinemasının ilk Avrupai sarışın kadın yıldızı olarak kabul edilen Akın, zarif yüzüyle de dikkat çekmişti. Ancak, kariyerini eşinin şirketiyle sınırlı tuttuğu için daha büyük projelerde yer alamamıştı.

1976'da Türk sanat müziği şarkıcısı olarak sahne almış ve sinemadan gelip "assolist" olan ilk isim olmuştu.

Daha sonraki dönemde "solistaltı"na geçiş yapmış ve bu süreçte ünlü mafya İnci Baba tarafından bıçaklanmıştı. Uzun bir süre Paris'te yaşayan Akın, Ayhan Işık, Zeki Müren, Sadri Alışık, Ediz Hun, İzzet Günay, Tarık Akan ve Kartal Tibet gibi dönemin başarılı erkek oyuncularıyla birçok filmde rol almıştı. 1994 yılında Paris Büyükelçisi ve eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal ile evlenmişti.

1971'de "Ankara Ekspresi" filmindeki Hilda rolüyle Antalya Film Festivali'nde "En Başarılı Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmış, 1980'lerin başında sinemaya veda etmişti. 1989'da TRT için çekilen "Geçmiş Bahar Mimozaları"nda Rutkay Aziz ve Mehmet Günsür ile başrolü paylaşarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Gazetecilik kariyerine Sabah gazetesinde başlayan Akın, Hey ve Kelebek/Hürriyet gibi yayınlarda köşe yazarlığı yapmıştı.

2002'de çene kanserini yenmiş ve kansere karşı başlattığı "Sarı Bilezik" ve "Mavi Bilezik" kampanyalarıyla büyük başarı elde etmişti. Hastalık sonrası deneyimlerini "Hayata Merhaba" ve "Filiz Akın ile Güzellik, Sağlık ve Genç Kalma Üzerine" kitaplarında anlatmıştı.

Starkey İşitme Vakfı onursal başkanı olarak "Türkiye'de İşitmeyen Kalmasın" kampanyasıyla sosyal güvencesi olmayan yaklaşık 2000 çocuğa işitme cihazı sağlamıştı.

TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olan Akın, günümüzde Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam etmekte.

İlgili Haberler
Türkan Şoray’a izin çıkmadı. Gidemiyor
Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız
Son Haberler
Trafik sigortasında artış oranı belli oldu Ekonomi
Trafik sigortasında artış oranı belli oldu
Zehra Güneş'in ikizi Caterina geldi. Vakıfbank transferi resmen açıkladı yer yerinden oynadı Spor
Zehra Güneş'in ikizi Caterina geldi. Vakıfbank transferi resmen açıkladı yer yerinden oynadı
Son dakika... Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi Gündem
Son dakika... Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi
Kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışı Video
Kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışı
Seyirciler tepki gösterince NOW TV geri adım attı. Apar topar final kararı verilmişti. Magazin
Seyirciler tepki gösterince NOW TV geri adım attı. Apar topar final kararı verilmişti.
İsrail ile ticaret yeniden mi başladı? Bakanlıktan açıklama geldi Gündem
İsrail ile ticaret yeniden mi başladı? Bakanlıktan açıklama geldi
UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber. Okan Buruk yıkıldı Spor
UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber. Okan Buruk yıkıldı