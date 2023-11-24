Faiz artırımının nerede duracağı belli oldu. ABD'li banka açıkladı

Politika faizlerinde artış sürüyor. Dün açıklanan yeni faiz ile birlikte para politikası faiz oranı yüzde 35’ten yüzden 40 seviyesi yükseltildi.

BloombergHT’de yer alan habere göre, yatırımcılar ve vatandaşlar ise faizin daha nereye kadar çıkacağı konusunda merak içerisinde.

ABD dev yatırım bankası Goldman Sachs, dün yapılan faiz artırımının nereye kadar çıkacağını tahmin etti.

Goldman Sachs, Merkez Bankasının yüzde 42,5’e kadar çıkacağı hakkında şu şekilde bir açıklama yaptı: “Bankanın politika faizini Aralık'taki toplantıda 250 baz puan yükselteceğini ve faiz artırımı döngüsünü yüzde 42,50'de tamamlayacağını bekliyoruz"

MERKEZ BANKASI KISA ZAMANDA TAMAMLANACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

TCMB “parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı” ve sıkılaştırma adımlarının “kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı” mesajı vermişti.

Karar ile yayımlanan açıklamada, “Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.” denilmişti.

Metinde, “Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir” ifadeleri yer almıştı.