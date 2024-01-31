Faiz artışı devam edecek mi? Hükümetten flaş açıklama

Yılmaz, “Kurda hedefimiz yok” diyerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, bugün gelinen noktada beklenen enflasyon baz alındığında iyi nokta olduklarını belirterek, enflasyondaki süreçler olumlu gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin farklı bir yere doğru gideceğin söyledi.

Cevdet Yılmaz’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

KUR HEDEFİMİZ YOK

Cevdet Yılmaz, kurdaki artışla ilgili olarak serbest kur politikasının izlendiğini ifade ederek, enflasyonun olduğu ortamda nominal kurda bir artış olabileceğini söyledi.

FAİZ ARTIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Merkez Bankası’nın açıklamalarına göre yeterli sıklık düzeyine ulaşıldığının açıklandığını söyleyen Yılmaz, bugün gelinen noktada, beklenen enflasyon baz alındığında önemli bir yere gelindiğini söyledi.

YAPISLA REFOTM MESAJI

Yılmaz, enflasyondaki süreçler olumlu gerçekleşirse Türkiye’nin farklı bir yere doğru gideceğini söyleyerek, hedefin hem enflasyonu hem de faizi uzun vadede tek rakamlı sayılara düşeceğini belirtti.

2026 HEDEFİNİ AÇIKLADI

Yıl ortasından itibaren enflasyonda sadece aylık bazda değil yıllık bazda da düşüşün görüleceğini söyleyen Yılmaz, 2025'te düşüşü daha net göreceklerini belirtti.

Yılmaz, 2026'da ise tek haneli enflasyona ulaşılacağını dile getirdi.

KUR HEDEFİMİZ YOK

Yılmaz, kur ile ilgili, serbest kuru takip ettiklerini, kur hedefinin olmadığını söyleyerek, kurda daha istikrarlı bir yapıyı tercih ettiklerini vurguladı.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ

Yılmaz, “Bizim yapacağımız düzenleme çerçeve bir düzenleme olacaktır, çok detaylı bir düzenleme değil. Gri liste açısından da önemli bu." ifadelerini kullandı.