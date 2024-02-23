Faiz kararı bankaları nasıl etkiledi? İşte banka banka faiz oranı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın geçtiğimiz gün Şubat ayı faiz oranını açıklaması sonrası bu kararın bankaları nasıl etkilediği merak konusu oldu. İşte banka banka faiz oranları ve tüm detaylar…