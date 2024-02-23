Faiz kararı bankaları nasıl etkiledi? İşte banka banka faiz oranı

Kaynak: Şok Gazetesi
Faiz kararı bankaları nasıl etkiledi? İşte banka banka faiz oranı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın geçtiğimiz gün Şubat ayı faiz oranını açıklaması sonrası bu kararın bankaları nasıl etkilediği merak konusu oldu. İşte banka banka faiz oranları ve tüm detaylar…

Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Genel Başkanlığı görevinden istifası sonrası yerine Fatih Karahan atanmıştı. Geçtiğimiz gün de Fatih Karahan başkanlığında şubat ayı faiz oranı açıklanmıştı. Peki bu durum bankaların faiz oranlarını nasıl değiştirdi?

23022024125856-5637172-12-58.jpg

İŞTE BANKA BANKA FAİZ ORANI

23022024125914-7363398-12-59.jpg

AKBANK

Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 39.145 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.039.145 lira

23022024125931-2431148-12-59.jpg

ODEABANK

Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 37.479 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.037.479 lira

23022024125941-4843867-12-59.jpg

TEB

Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 37.479 lira
Vade Sonu Ödeme:1.037.479 lira

23022024135358-4764064-13-53.jpg

ON PLUS

Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 37.479 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.037.479 lira

23022024135447-9195674-13-54.jpg

FİBABANK

Faiz Oranı: %46,00
Net Getiri: 38.312 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.038.312 lira

23022024130020-5929988-13-0.jpg

ING

Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 37.479 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.037.479 lira

23022024130029-3240168-13-0.jpg

DENİZBANK

Faiz Oranı: %44,00
Net Getiri: 36.647 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.036.647 lira

23022024130047-7325252-13-0.jpg

N KOLAY

Faiz Oranı: %44,00
Net Getiri: 36.647 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.036.647 lira

23022024130059-6125300-13-0.jpg

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 34.981 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.034.981 lira

23022024130109-1771052-13-1.jpg

GARANTİ BANKASI

Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 34.981 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.034.981 lira

23022024130122-8833430-13-1.jpg

EN PARA

Faiz Oranı: %37,50
Net Getiri: 31.233 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.031.233 lira

23022024135312-1730464-13-53.jpg

YAPI KREDİ BANKASI

Faiz Oranı: %23,00
Net Getiri: 19.156 lira
Vade Sonu Ödeme:1.019.156 lira

Son Haberler
Icardi'ye 76. madde yolu gözüktü. Muslera'nın avukatı Rezan Epözdemir olacakları açıkladı Spor
Icardi'ye 76. madde yolu gözüktü. Muslera'nın avukatı Rezan Epözdemir olacakları açıkladı
Fransa’da çiftçilerden Tarım Bakanlığı’na traktörlü eylem Dünya
Fransa’da çiftçilerden Tarım Bakanlığı’na traktörlü eylem
İsrail 'savaş kabinesinde' erken seçim sesleri. Netanyahu'nun iktidardaki günleri sayılı Dünya
İsrail 'savaş kabinesinde' erken seçim sesleri. Netanyahu'nun iktidardaki günleri sayılı
Süper Lig'in eski şampiyonunu 224 kişi izleyecek Spor
Süper Lig'in eski şampiyonunu 224 kişi izleyecek
Dışişleri Bakanı Fidan Venezuela’ya gidiyor Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan Venezuela’ya gidiyor
64 yaşındaki Ancelotti sımsıkı Arda Güler'e sarıldı Spor
64 yaşındaki Ancelotti sımsıkı Arda Güler'e sarıldı