Faiz kararı bankaları nasıl etkiledi? İşte banka banka faiz oranı

Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Genel Başkanlığı görevinden istifası sonrası yerine Fatih Karahan atanmıştı. Geçtiğimiz gün de Fatih Karahan başkanlığında şubat ayı faiz oranı açıklanmıştı. Peki bu durum bankaların faiz oranlarını nasıl değiştirdi?
İŞTE BANKA BANKA FAİZ ORANI
AKBANK
Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 39.145 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.039.145 lira
ODEABANK
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 37.479 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.037.479 lira
TEB
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 37.479 lira
Vade Sonu Ödeme:1.037.479 lira
ON PLUS
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 37.479 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.037.479 lira
FİBABANK
Faiz Oranı: %46,00
Net Getiri: 38.312 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.038.312 lira
ING
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 37.479 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.037.479 lira
DENİZBANK
Faiz Oranı: %44,00
Net Getiri: 36.647 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.036.647 lira
N KOLAY
Faiz Oranı: %44,00
Net Getiri: 36.647 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.036.647 lira
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 34.981 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.034.981 lira
GARANTİ BANKASI
Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 34.981 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.034.981 lira
EN PARA
Faiz Oranı: %37,50
Net Getiri: 31.233 lira
Vade Sonu Ödeme: 1.031.233 lira
YAPI KREDİ BANKASI
Faiz Oranı: %23,00
Net Getiri: 19.156 lira
Vade Sonu Ödeme:1.019.156 lira