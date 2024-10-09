Faizi sabit tutan Hindistan gevşeme duruşu

Hindistan Merkez Bankası politika faizinde bir adımda bul8unmasa da para politikası tavrında güvercin bir söylemde bulundu.

Banka politika faizini yüzde 6,50 seviyesinde bıraktı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de faizin yüzde 6,50 düzeyinde olması tarafındaydı.

Bununla beraber duruşunu gevşeten banka, faiz indirimi tarafında mesajlar verdi. Banka Haziran 2019’dan bu yana ilk defa politika duruşunu 'nötr'e revize etti.

Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, gıda enflasyonunun gelecek aylarda hafifleyebileceğini, oynak gıda ve enerji maliyetlerini hariç tutan çekirdek göstergenin ise dibe vurmuş göründüğünü belirtti.

Das, Hindistan'ın ekonomik büyüme görünümünde bir değişiklik görülmediğini, özel tüketim ve yatırımın beraber büyüdüğünü de dile getirdi.

Das açıklamasında komite duruşunu nötr olarak değiştirmeye ve enflasyonun kalıcı uyumuna odaklanmaya net bir şekilde devam edeceklerine karar verdiklerini söyledi.

Standard Chartered Plc Ekonomisti Anubhuti Sahay, “Duruşun nötr olarak değiştirilmesine yönelik sürpriz karar, enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda artan güvenin altını çiziyor. Aralık ayında faiz indirimi beklentilerini artırması muhtemel, ancak manşet TÜFE baskıları ilk faiz indirimi zamanlamasının temel belirleyicisi olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Das, Hindistan'da enflasyonun Temmuz ve Ağustos aylarında merkez bankasının yüzde 4'lük hedefinin altına düştüğünü fakat bankanın Eylül ayında büyük ölçüde baz etkilerinden dolayı tekrar yükselmesini beklediğini dile getirdi.