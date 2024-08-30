Faizleri yükseltecek gelişme. Hakan Kara açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Faizleri yükseltecek gelişme. Hakan Kara açıkladı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık hamlesini değerlendirdi. Kara,TCMB'nin bu tedbirinin mevduat faizini yükselteceğini öne sürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'dan TCMB'nin zorunlu karşılık uygulamasındaki değişikliğini değerlendirdi. TCMB'nin eski kara kutusu Hakan Kara'ya göre bu hamle mevduat faizlerini yükseltecek.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"NET PARASAL SIKILAŞMA ANLAMINA GELİR"

"KKM’den çıkan para ve risk iştahındaki azalış döviz kuru üzerinde baskı yaratınca TCMB mevduat faizini yükseltici ve dövize kaymayı sınırlayıcı yeni tedbirler aldı. Net parasal sıkılaşma anlamına gelir. Bu tedbirler mevduat faizini yükseltecek. Öte yandan TL mevduat oranını artırabilen bankaların zorunlu karşılık maliyeti düşeceğinden aracılık maliyetleri düşecek. Sonuçta mevduat faizi artarken kredi-mevduat farkı azalacak. Sorunun kökenini çözmese de doğru yönde atılan adımlar."

TCMB, ZORUNLU KARŞILIK UYGULAMASINI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makroihtiyati çerçeveye ilişkin yapılan duyuru yaptı. İşte o duyuruya göre, Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptı.

TCMB'nin yaptığı hamleye göre gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ile yüzde 50 arasında bulunan bankaların aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltildi.

Gerçek kişi için TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildiği açıklandı.

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