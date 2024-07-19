Faizsiz evlilik kredisi almak isteyenler dikkat! O illerde başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Faizsiz evlilik kredisi almak isteyenler dikkat! O illerde başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisi uygulamasının üç yeni ilde daha hayata geçirileceğini bildirdi.

Türkiye'de, Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurduğu üzere, faizsiz evlilik kredisi programı üç yeni şehirde daha hayata geçirilecek. 6 Şubat 2023'te deprem riski taşıyan alanlarda başlatılan bu girişim, genç çiftlerden yoğun ilgi görmekte. Şimdiye dek 11,011 çiftin başvurduğu programa, 3,500'den fazla genç evlilik ve danışmanlık hizmetleriyle desteklendi.

Program, onay alan çiftlere 48 ay vade ile ve ilk iki yıl ödemesiz olarak 150 bin lira kredi imkanı tanıyor. Şu ana kadar evlilik öncesi eğitimlere katılan ve kredi desteği sağlanan çift sayısı 2,385'i buldu. Ayrıca, bu ay içinde 733 çiftin kredi ödemeleri tamamlandı.

O İLLERDE DE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Bakan Göktaş, nüfus artışını teşvik etmek amacıyla Karabük, Zonguldak ve Bartın'da başlatılacak olan faizsiz evlilik kredisi uygulamasının detaylarının yakında açıklanacağını bildirdi. Bu üç il, Türkiye'de doğum oranlarının en düşük olduğu yerler arasında yer alıyor. Faizsiz kredi desteği, genç çiftlerin evlenmelerini kolaylaştırmayı ve böylece doğum oranlarını artırmayı hedefliyor.

getdf.jpg

BAŞVURU NEREDEN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenmek isteyen çiftlere yönelik faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların, Bakanlık bünyesindeki ilgili dairelerle iletişime geçmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru koşulları için Bakanlığın web sitesini ziyaret edebilir, güncel duyurular için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İlgili Haberler
Şifa kaynağı diye aranıyordu. 1500 lira birden zamlandı
Dilencinin kurnaz oyununu zabıta ekipleri bozdu. Bakın paralar nerden çıktı
Termit ne kadar güçlü? Çelik kilidi bile eritiyor
Covid'in yeni varyantları etrafımızı sardı. Uzman isimden kritik uyarılar
Eski damat dehşeti: Kayınpederini öldürdü kayınvalidesini yaraladı
8 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu... Günlerdir aranıyordu
TBMM'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel tezkere
Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı
AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı
Son Haberler
İçme suyu isale hattı patladı. Neye uğradığını şaşırdılar Yerel Haberler
İçme suyu isale hattı patladı. Neye uğradığını şaşırdılar
Şifa kaynağı diye aranıyordu. 1500 lira birden zamlandı Ekonomi
Şifa kaynağı diye aranıyordu. 1500 lira birden zamlandı
Bulgaristan'daki yangına Türkiye'den destek Gündem
Bulgaristan'daki yangına Türkiye'den destek
Batman'da odun yüklü kamyon devrildi. 2 yaralı Yerel Haberler
Batman'da odun yüklü kamyon devrildi. 2 yaralı
Ünlü ekonomistten çarpıcı iddia: TOGG'un rekabetine gölge düşürecek hamle! Otomotiv
Ünlü ekonomistten çarpıcı iddia: TOGG'un rekabetine gölge düşürecek hamle!
Burma tatlısının asırlık en doğru tarifi. Artık her gün bayram olacak Keşfet
Burma tatlısının asırlık en doğru tarifi. Artık her gün bayram olacak
Mahalleliyi sokağa döken patlama. Neye uğradıklarına şaştılar Yerel Haberler
Mahalleliyi sokağa döken patlama. Neye uğradıklarına şaştılar