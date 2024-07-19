Faizsiz evlilik kredisi almak isteyenler dikkat! O illerde başladı

Türkiye'de, Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurduğu üzere, faizsiz evlilik kredisi programı üç yeni şehirde daha hayata geçirilecek. 6 Şubat 2023'te deprem riski taşıyan alanlarda başlatılan bu girişim, genç çiftlerden yoğun ilgi görmekte. Şimdiye dek 11,011 çiftin başvurduğu programa, 3,500'den fazla genç evlilik ve danışmanlık hizmetleriyle desteklendi.

Program, onay alan çiftlere 48 ay vade ile ve ilk iki yıl ödemesiz olarak 150 bin lira kredi imkanı tanıyor. Şu ana kadar evlilik öncesi eğitimlere katılan ve kredi desteği sağlanan çift sayısı 2,385'i buldu. Ayrıca, bu ay içinde 733 çiftin kredi ödemeleri tamamlandı.

O İLLERDE DE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Bakan Göktaş, nüfus artışını teşvik etmek amacıyla Karabük, Zonguldak ve Bartın'da başlatılacak olan faizsiz evlilik kredisi uygulamasının detaylarının yakında açıklanacağını bildirdi. Bu üç il, Türkiye'de doğum oranlarının en düşük olduğu yerler arasında yer alıyor. Faizsiz kredi desteği, genç çiftlerin evlenmelerini kolaylaştırmayı ve böylece doğum oranlarını artırmayı hedefliyor.

BAŞVURU NEREDEN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenmek isteyen çiftlere yönelik faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların, Bakanlık bünyesindeki ilgili dairelerle iletişime geçmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru koşulları için Bakanlığın web sitesini ziyaret edebilir, güncel duyurular için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.