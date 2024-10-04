Fakirin yiyeceğiydi şimdi zenginler tüketiyor. Hasadı başladı kilo fiyatı belli oldu

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çayırköprü köyünde fasulye hasadında beklentilerin üzerinde bir rekolte elde edildi. Üreticiler, zirai ilaç ve gübre kullanmadan organik yöntemlerle yetiştirdikleri fasulyeleri topladılar.

Hasat süreci, fasulyelerin kurutulması ve patoza vurulmasıyla devam ederek çuvallara doldurulmasıyla tamamlanıyor. Bu yıl elde edilen yüksek verim, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDILAR

30-40 yıldır tarımla uğraşan Bilgehan Sancar, fasulye hasadını büyük bir keyifle yapıyor. Türküler söyleyerek çalıştığını belirten Sancar, "Aşk ile çalışan yorulmaz" diyerek işine olan bağlılığını vurguladı. Geçen yıl don nedeniyle düşük rekolte alan Sancar, bu yıl emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

bölgedeki İspir fasulyesinin kilosu 300 TL olarak belirlenmiş durumda. Sancar, üç çeşit fasulye ürettiklerini ve tadına göre fiyatlandırıldığını ifade etti. En ucuz fasulye kilosu ise 150 TL. Bu yıl yüksek rekolte, çiftçilerin finansal durumunu da olumlu etkiliyor.

ÇABUK PİŞİYOR

Organik olarak yetiştirilen fasulyelerin kabuk atmaması ve çabuk pişmesi, tüketiciler tarafından tercih edilmesini sağlıyor. Sancar, fasulyelerinin lezzetini ve kalitesini ön plana çıkararak müşteri taleplerini karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Tarım uzmanları, organik üretimin sağladığı sağlık ve çevre dostu avantajların yanı sıra, yüksek rekolte ve kalite ile de çiftçilere ekonomik kazanç sağladığını vurguluyor. Organik ürünlere olan talebin artması, çiftçilerin bu yolda daha fazla teşvik edilmesini gerektiriyor.