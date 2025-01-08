Fakirliğin gözü kör olsun! Çadırda sobadan sızan gaz eceli oldu

Keskin’in ısınmak için yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor. Bu olay, Türkiye’de yoksulluk ve yaşam mücadelesi verenlerin yaşadığı zorlukları bir kez daha gündeme getirdi.

Battalgazi Mahallesi Karabulut Sokak'ta bulunan boş bir arazi üzerine kurduğu çadırda yaşayan 53 yaşındaki Bayram Keskin'i saat 15.15 sıralarında hareketsiz şekilde yerde yatar vaziyette gören eşi L.K., durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk belirlemelere göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen Bayram Keskin'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu trajik olay, yoksulluk ve yaşam mücadelesi içinde olanların yaşadığı zorlukları yeniden gündeme getirdi.