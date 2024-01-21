Fakirlik ayıp değil tembellik ayıp atasözünün anlamı nedir?

Fakirlik ayıp değil tembellik ayıp atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Ayıp olan kişinin fakirliği ya da yoksulluğu değil çalışma isteğinin ve bir şeylere sahip olma arzusunun olmamasıdır.

Kişi ancak çalışarak mal, mülk, statü sahibi olabilir. Tembellik ederek kimse hiçbir yere gelemez anlamını taşıyan bir atasözüdür.

FAKİRLİK AYIP DEĞİL TEMBELLİK AYIP ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Oturduğun yerden para gelmesini bekliyorsan daha çok beklersin, fakirlik ayıp değil ama senin gibi tembellik yapmak ayıp."