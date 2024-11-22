Fakülte kağıt üstünde kaldı! Ne hocası ne de binası var

Ordu’da ilginç bir iddia ortalıkta dolanmaya başladı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Üniversitesi’nde kağıt üzerinde kurulu olan ancak gerçekte var olmayan bir fakülteyi ifşa etti. İddiaya göre Fakülte’de ne öğrenci, ne hoca ne de bir bina var!

Mustafa Adıgüzel, “Bu fakültenin öğrencisi yok, hocası da yok, binası da yok. Ama bir buçuk yıl önceki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete’de yayımlanmış. Hatta o zamanın rektörü bunu çok büyük hizmet olarak lanse etmiş, bölgeye büyük katkılar vereceğini söylemiş” dedi.

DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Olay ilginç bir fıkraya dönmüş durumda. Mustafa Adıgüzel, “Ordu Üniversitemize yeni bir fakülte daha açılmış, haberimiz yok. Sadece benim değil, kimsenin haberi yok. Vatandaşın da haberi yok. 18 Mayıs 2023’te, bundan bir buçuk yıl önce, meğer Ordu üniversitemize Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 14. fakülte olarak açılmış. Bugün üniversitenin sitesine bir giriyorsunuz, bakıyorsunuz, 13 fakülte var. Bu bahsedilen fakülte orada görünmüyor. 14 Mayıs seçimiyle 28 Mayıs seçimi arasında, 18 Mayıs’ta yayımlanan bir kararname olduğu gözüküyor. Bunun bir seçim vaadi olarak söylendiği ama yerine getirilmediği gözüküyor. Biz birçok seçim vaadi gördük ama bu kadar tuhaf olanını görmedik” diye konuştu.