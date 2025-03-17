Falcılara ve hacamatçılara vergi çıktı! Mehmet Şimşek tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası, hacamat-sülük tedavisi, büyü, meditasyon, numeroloji, vefk, reiki gibi birçok alanda hizmet veren ancak gelirlerini beyan etmeyenlere karşı harekete geçerek uyarılarda bulundu.

Bakanlık, söz konusu kişilerin elde ettiği gelir kaynaklarını araştırmak için sektördeki iş modellerini analiz etmek için yapay zekayı devreye soktu. Bu gelirlerin anlaşılması için dijital izler, internet siteleri, sosyal medya etkileşimleri, çevrim içi ödeme sistemleri ve diğer veriler incelemeye alındı.

1.8 MİLYAR LİRALIK KAYIT DIŞI GELİR SAĞLANDI

Analiz çalışmasının ilk sonuçlarına göre, 1034 mükellef 'riskli' olarak belirlendi, yaklaşık 1,8 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit edildi. 295 kişinin mükellef olmadan çalıştığı görüldü ve mükellefiyet tesisi işlemlerine başlandı.

TEK BİR KİŞİ 15 MİLYON LİRA KAZANDI, HİÇ VERGİ VERMEDİ

Yapılan incelemede sadece tek bir kişinin astroloji ve spiritüalist bilgi paylaşımları yaparak, hazırladığı kişiye özel doğum haritası ve tarot raporları üzerinden ve sosyal medya yayınlarından 15 milyon lira gelir sağladığı ve vergi ödemediği tespit edildi.

Bundan sonra beyanname vermeyen ya da önceki beyannamelerini düzeltmeyen mükellefler, vergi incelemesine sevk edilecek.

ŞİMŞEK TARİH VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fal ve astroloji gibi hizmetlerin serbest meslek faaliyeti kapsamında vergilendirilmesi gerektiğini belirterek, sosyal medya hesabından şu uyarıyı yaptı:

"Hedefimiz, vergide adaleti sağlamak, bunun için istisnasız tüm kazançlarda kayıt dışılıkla mücadelemiz sürecek. Çalışma, 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik de yapılacak. İzaha davete uyum göstererek yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ağır cezalarla karşılaşmayacak. Beyan dönemi geçmeden mükellefler gerçek kazançlarını beyan etmeli. Mükelleflerimizi 2 Nisan’a kadar kazançlarını beyan etmeye davet ediyoruz."