Fallout hayranları şokta: Yıllar sonra ortaya çıkan Sır Odası şaşırttı

Fallout 4 oyununda, Diamond City'nin hemen üzerinde yer alan gizli oda, jetpack ve Power Armor olmadan ulaşılması neredeyse imkânsız. Oyunun geliştiricisi Bethesda, bu tarz sırları oyunlarına ustalıkla yerleştirmesiyle biliniyor. Ancak bu özel odanın uzun süredir oyunculardan saklı kalması, topluluk içinde şaşkınlıkla karşılandı.

Reddit'teki r/fo4 başlığında paylaşım yapan bir kullanıcı, oyuncuları Diamond City’nin çatısında yer alan bu gizli bölgeyi keşfetmeye davet etti. Yüksekten şehir manzarasını izleme imkânı sunan bu oda, yalnızca belirli ekipmanlara sahip olanların ulaşabileceği bir noktada yer alıyor.

RedditWidow adlı kullanıcı, “Diamond City’nin ana kapısına dışarıdan bakarken sağa dönüp duvar boyunca arka köşeye kadar ilerleyin. Bir otoparkın yanında bazı köpekler olabilir. Çıkmak için Power Armor jetpack ya da yaratıcı parkur becerileri gerekiyor” diyerek adım adım tarif verdi.

Bethesda kısa süre önce Oblivion: Remastered sürümünü yayınlayarak hayranlarını sevindirmişti. Ancak Fallout 4’teki bu yeni keşif, oyunun hala ne kadar zengin içerik sunduğunu bir kez daha ortaya koydu.

YouTube kanalı LittleJohnPlays, bu gizli odaya nasıl ulaşılabileceğini detaylı bir video ile paylaştı. Videoda hem jetpack kullanımı hem de alternatif parkur yöntemleri gösteriliyor. Bu da, Power Armor taşımayan ya da yeterli sayıda Fusion Core’u bulunmayan oyuncular için önemli bir rehber niteliğinde.

Fallout 4 dünyasında daha önce de sadece jetpack ile ulaşılabilen özel alanlar olduğu biliniyor. Ancak bu son keşif, oyuncuların yıllarca gözden kaçırdığı detayları yeniden gündeme taşıdı. Topluluk üyeleri, “Yüzlerce saat harcadım ama hâlâ keşfedecek şeyler var” diyerek Bethesda’nın detaycılığına hayran kaldıklarını ifade etti.