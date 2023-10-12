Falyalı cinayetinde flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu

Yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın 8 Şubat 2022’de Kuzey Kıbrıs’ta uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davada savcı, sanıklar hakkında mütalaasını verdi.

Falyalı cinayetinde flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu

Yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülmesine ilişkin İstanbul’da görülen davada mütalaa verildi. Duruşma savcısı sanıkların iki maktul için “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs’ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat’ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat’ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Yapılan balistik incelemelerde, söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.

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