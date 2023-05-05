Farah Zeynep Abdullah 'Bihter' filmine ortak oldu

Daha önce başrolünü oynadığı "Bergen" filmine ortak olan Farah Zeynep Abdullah, yeni filmi “Bihter”in de yapım ortağı oldu.

Farah Zeynep Abdullah 'Bihter' filmine ortak oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü oynadığı TAFF Pictures imzalı Bihter filminin çekimleri 1 Mayıs’ta sona ermişti. Caner Alper ile Mehmet Binay’ın yönettiği filmin başta Netflix’e çekildiği gündeme gelmişti ancak daha sonra Netflix’in filmi almadığı ortaya çıktı.

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Film için Farah Zeynep Abdulllah’ın Bergen filmini de yayınlayan Amazon Prime’la görüşüldüğü, anlaşma sağlanamazsa vizyona çıkacağı konuşuluyor.

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Öte yandan Farah Zeynep Abdullah tıpkı Bergen filminde olduğu için projeye yapım ortağı oldu.

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1800’lü yıllarda geçen Bihter filminin kreatif yapımcısı olan Abdullah, oyuncu seçimlerinden, senaryonun işlenişine kadar birçok konuda söz sahibi olmuştu, oyuncunun filmin montajına katılacağı da öğrenildi.

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