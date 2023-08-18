Farah Zeynep Abdullah doğum gününü kutladı. Pastanın üzerindeki not olay oldu

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın doğum günü pastası üzerine yazılan not, sosyal medyada gündem oldu.

Farah Zeynep Abdullah doğum gününü kutladı. Pastanın üzerindeki not olay oldu

Uzun bir aradan sonra Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle ekranlara dönen Farah Zeynep Abdullah, dizinin hemen ardından Bergen filmiyle büyük bir yankı uyandırdı.

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Kendisi hem yapımcısı olduğu hem de başrolünde yer aldığı Bergen filminin ardından ise ikonik dizi Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan Bihter filmi için çalışmalarına devam ediyor.

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Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün yakın arkadaşlarıyla beraber 34’üncü yaşını kutladı.

Doğum gününden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Farah Zeynep Abdullah, pozlarının ardından pastasının üzerinde yazan "İmparator Doğdu" notuyla gündem oldu.

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