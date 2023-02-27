Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'a ziyarette bulundu.

Erdoğan, burada "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 'helallik' istemesi kamuoyunda tepkilere neden olurken, bir tepki de oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan geldi.

Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Ne helalliği be!"