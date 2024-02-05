Farah Zeynep Abdullah Musa Orhan davasından ikinci kez ceza aldı

Batman’da yaşamına son veren ve bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan’a hakaret etme suçundan yargılanan Farah Zeynep Abdullah’a, 87 gün karşılığı 1740 TL adli para cezası verildi.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, Abdullah’ın avukatı yaptığı savunmada, "Hangi genç kadın herhangi bir tecavüz sonucunda intihar haberini okuduğunda sessiz kalır?" ifadesini kullandı. Ayrıca, Abdullah’ın avukatı, Musa Orhan’ın kendisine yönelik tepkileri bir kazanç kapısına dönüştürdüğünü de söyledi.

AMACININ HAKARET ETMEK OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Batman’da intihar eden İpek Er’in geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 65 günlük adli para cezasına çarptırılan oyuncu Ezgi Mola'ya destek veren Abdullah hakkında “hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.

Banaz Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Farah Zeynep Abdullah ifadesinde, "Olayı okudum. Korkunçtu. Ben de iddianamede belirtilen paylaşımda bulundum. Amacım kesinlikle Musa Orhan'a hakaret etmek değildi. Yapılan haberlere tepkiydi.” açıklamasını yaptı.

ABDULLAH’IN AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Davanın 2 Şubat’ta görülen duruşmasında, savcı, Abdullah'ın söz konusu sosyal medya paylaşımı sebebiyle hakaret suçundan cezalandırılmasını istedi. Abdullah'ın avukatı ise savcının görüşüne itiraz ederek, "Hakaret suçu yüksek kast içermektedir, yapılan söylemin eyleme mi, kişiye mi yapıldığı belli olmalıdır" ifadesini kaydetti.

Abdullah’ın avukatı, 18 yaşındaki İpek Er’in ölümünün ülkenin genelinde bir tepkiye yol açtığını ve Musa Orhan’ın bu tepkilere dava açarak bu durumu bir kazanç kapısına dönüştürdüğünü belirtti ve "Katılan 17-18 yaşlarında bir genç kızı iğfal ederek ölümüne sebep olmuştur, ünlüler başta olmak üzere ülkenin ileri gelenleri bu olaya tepki göstermişlerdir, katılan bahse konu tepkileri kazanç kapısı olarak gördüğü için sadece ünlü isimlere dava yöneltmektedir.” dedi.

BERAAT KARARI TALEP EDİLDİ

Abdullah'ın avukatı, Musa Orhan’ın Hazal Kaya'ya açtığı davada, mahkemenin beraat kararı verdiğini hatırlatarak Abdullah için de beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme, Farah Zeynep Abdullah’ın "hakaret suçu” işlediğine karar verdi ve Abdullah’a 87 gün karşılığı 1740 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.