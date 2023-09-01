Farah Zeynep Abdullah'a İtalya'dan ödül

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bu yıl 80’inci kez düzenlenen Venedik Film Festivali'nin yan etkinliği olan Premio Kinéo’da ödüle layık görüldü.

Farah Zeynep Abdullah'a İtalya'dan ödül

Farah Zeynep Abdullah Abdullah, İtalya'nın en büyük medya şirketlerinden Mediaset’in Canala 5'te kanalında yayınlanan 'Kurt Seyit ve Şura' dizisindeki rolü ile 'En İyi Kadın Başrol Oyuncu' ödülünü aldı.

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İtalya Kültür Bakanlığı ve İtalya Sinema Eleştirmenleri tarafından verilen ödüllerde Kıvanç Tatlıtuğ da 'En İyi Erkek Başrol Oyuncu' seçildi.

Eleştirmenler tarafından övgü ile bahsedilen Abdullah, 'Bergen' filmindeki performansıyla da dikkat çekmişti. Oyuncunun hayranları, yakında yayınlanacak 'Bihter' filmini de heyecanla bekliyor.

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