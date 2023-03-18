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Farah Zeynep Abdullah'a 'Musa Orhan' cezası. Ezgi Mola'ya destek vermişti

Musa Orhan'a 'hakaret ettiği' gerekçesiyle yargılanan Ezgi Mola'ya destek veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a, 'hakaret' suçundan para cezası verildi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 12:36
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Farah Zeynep Abdullah'a Musa Orhan'a hakaretten para cezası

Farah Zeynep Abdullah'a 'Musa Orhan' cezası. Ezgi Mola'ya destek vermişti
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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 65 gün karşılığında bin 300 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Orhan hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

EZGİ MOLA DA CEZA ALMIŞTI

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından Mola hakkında, "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkeme heyeti, 24 Mayıs 2022'de açıkladığı kararla Ezgi Mola'ya, "hakaret" suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün karşılığı 6 bin 960 TL adli para cezası verdi.

FARAH'TAN DESTEK MESAJI 

Yargılamanın tamamlanmasının ardından Ezgi Mola'ya destek için tweet atan oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında, Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş da 30 Ağustos'ta Uşak Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı'na müvekkiline hareket ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi ancak taraflar uzlaşamadı.

"HER VİCDANLI İNSANIN VERDİĞİ TEPKİDEN FARKLI DEĞİL"

Farah Zeynep Abdullah ise savcılık ifadesinde, Musa Orhan'ın suç duyurusunun kötü niyetli ve maddi çıkar amaçlı olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Paylaşım benim tarafımdan yapılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi bu paylaşımın bir karalama kampanyası veya linç girişimiyle hiçbir şekilde ilgisi yoktur. Siirt'te zanlı Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek hayatına son veren İpek Er'in iddialarının adli tıp kurumunca hazırlanan raporla doğrulandığı görülmüş ve cinsel saldırı neticesinde intihar eden genç kıza ilişkin haberler tüm ülkede infial yaratmış ve beni de derinden sarsmıştır.

İpek Er'e karşı yapılan bu cinsel saldırı neticesinde intihar etmesi, Musa Orhan'a ait spermin ölen İpek Er'in üzerinden çıkması ve Er'in intihar notunda yazılanlar sadece bende değil, toplum genelinde infial yaratmış ve büyük tepki uyandırmıştır. Oluşan bu tepki sonucunda da sosyal medyada binlerce kişi tarafından binlerce paylaşım yapıldığı görülmektedir. Tarafımca yapılan paylaşım her vicdanlı insanın gösterdiği tepkiden daha farklı değildir." 

Soruşturmanın ardından Farah Zeynep Abdullah hakkında, Musa Orhan'a sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle Banaz Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın 9 Mart'ta görülün duruşmasında karar çıktı. Hâkim, Farah Zeynep Abdullah'ın "hakaret" suçunu işlediğine hükmederek, geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alıp, indirimlerle beraber 65 gün karşılığı bin 300 TL adli para cezası verilmesine hükmetti. (DHA)

 

 

 

 

 

 

 

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