Farah Zeynep Abdullah'tan CHP'ye Pikachu tepkisi!

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Farah Zeynep Abdullah'tan CHP'ye Pikachu tepkisi!

Antalya’da da destek gösterilerine katılan Pikachu gündem oldu. Önce polisten kaçan Pikachu daha sonra polislerle poz verdi. Eylemcinin o karesini sosyal medya hesabından paylaşan CHP’ye Farah Zeynep Abdullah tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda siyasetçinin tutuklanmasının ardından protesto eylemleri devam ediyor. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah CHP'nin yaptığı paylaşıma sosyal medya hesabından sitem etti.

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EYLEMCİ PİKACHU OLAY OLDU

Sosyal medyada gündeme oturan eylemci Pikachu olayl oldu. Önce polisten kaçan eylemci sonra ise polislerle de poz verdi.

X'te ise CHP İletişim hesabında Pikachu'nun kaçarken görüntüleri paylaşılarak "Pikachu’yu bile etkileyen biber gazı sana bana ne yapmaz!" denildi.

Bu paylaşımı gören oyuncu Farah Zeynep Abdullah CHP'ye sert çıktı. Farah Zeynep Abdullah paylaşımında "Siz önce öğrencileri koruyun sonra çok istiyorsanız şaka da yaparsınız" diyerek CHP'yi eleştirdi.

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