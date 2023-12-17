Fare kulağı otu hangi hastalıklara iyi gelir?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ersoy Özdem
Fare kulağı otu hangi hastalıklara iyi gelir?
Fare kulağı otu son zamanlarda sıkça adından söz ettiriyor. Peki, Fare Kulağı Otu nedir, hangi hastalıklara iyi gelir? İşte detaylar...

Fare kulağı otunun diğer isimleri gaz otu, kaz otu, yabani mercan köşkü, yabancı kanarya otu, bağırsak otu, sülük otu, cücü bağırsağı.
Otlaklarda, işlenmeyen bahçe topraklarında yaygın olarak görülür.
Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme döneminde biçilip kurutuluyor.1 çay kaşığı kuru bitki tozu 1lt su ile haşlanıp günde 3 bardak içiliyor. Toz halinde buruna çekiliyor.

HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIYOR

Eklem şişlikleri,
Nefes darlığı,
Sara,
Tüberküloz,
Göz iltihapları,
Karaciğer hastalıkları,
Böbrek ve safra taşlarına idrar söktürücü,
Kabız,
Kalp sıkıntısı

Dozajının aşılmaması kesinlikle şart. Hafif bir zehirlenme yaptığı söyleniyor.
Doktora danışılmadan kesinlikle kullanılmaması gerek...

Son Haberler
Martı sesi ile gülen adam Konuşanlar programında kahkaha tufanı estirdi. Gülmekten karnınız ağrıyacak Gündem
Martı sesi ile gülen adam Konuşanlar programında kahkaha tufanı estirdi. Gülmekten karnınız ağrıyacak
MasterChef All Star eleme gecesi ne zaman? MasterChef All Star’a kim veda edecek? Magazin
MasterChef All Star eleme gecesi ne zaman? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Luka Doncic yine şov yaptı: 40 sayı, 12 ribaunt, 10 asist! Spor
Luka Doncic yine şov yaptı: 40 sayı, 12 ribaunt, 10 asist!
Süleymancıların hocasına iyi hal indirimi verildi. Tarikat yurdundaki çocuk istismarı davasında skandal karar Gündem
Süleymancıların hocasına iyi hal indirimi verildi. Tarikat yurdundaki çocuk istismarı davasında skandal karar
Diyarbakır'da etkili olan sis hava ve kara trafiğini etkiledi Gündem
Diyarbakır'da etkili olan sis hava ve kara trafiğini etkiledi
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz kadro kararı Spor
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz kadro kararı
Dünyanın en hızlı para kazanan insanı. 3 saniyede bir milyonlarca dolar kazanıyor Dünya
Dünyanın en hızlı para kazanan insanı. 3 saniyede bir milyonlarca dolar kazanıyor