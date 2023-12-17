Fare kulağı otu hangi hastalıklara iyi gelir?

Fare kulağı otunun diğer isimleri gaz otu, kaz otu, yabani mercan köşkü, yabancı kanarya otu, bağırsak otu, sülük otu, cücü bağırsağı.

Otlaklarda, işlenmeyen bahçe topraklarında yaygın olarak görülür.

Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme döneminde biçilip kurutuluyor.1 çay kaşığı kuru bitki tozu 1lt su ile haşlanıp günde 3 bardak içiliyor. Toz halinde buruna çekiliyor.



HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIYOR

Eklem şişlikleri,

Nefes darlığı,

Sara,

Tüberküloz,

Göz iltihapları,

Karaciğer hastalıkları,

Böbrek ve safra taşlarına idrar söktürücü,

Kabız,

Kalp sıkıntısı



Dozajının aşılmaması kesinlikle şart. Hafif bir zehirlenme yaptığı söyleniyor.

Doktora danışılmadan kesinlikle kullanılmaması gerek...